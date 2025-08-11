شاهد بالفيديو.. أخذت تتفاعل في الرقص.. سيدة سودانية تفاجئ المعازيم وتقتحم “صيوان” فرح بأحد الأحياء وهي راكبة على ظهر “حمار”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين الذين تناقلوه عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت سيدة سودانية, المعازيم الحاضرين داخل “صيوان” مناسبة زواج أقيمت بأحد الأحياء. السيدة اقتحمت “صيوان” الفرح وهي راكبة على ظهر “حمار” وأخذت تتفاعل في الرقص في لقطة طريفة خطفت ضحكات الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

