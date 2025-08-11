بادي يستقبل وفد الامانة العامة لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب

إستقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمكتبه الأحد وفد الأمانة العامة لإتحاد المصدرين والمستوردين العرب برئاسة الدكتور مسعد عبدالحميد يرافقهم المهندس هاي بونق ممثل الشركات الصينية . ذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة الإقليم والأمين العام للحكومة .

واوضح رئيس الوفد أن الزيارة تهدف لدعم العمل المشترك مع حكومة الإقليم تحقيقاً للتنمية المستدامة مشيراً للميزات التفضيلية التي يذخر بها الإقليم في مجالات الإستثمار الزراعي والحيواني والتعديني .

وابان أنه تم الإتفاق على تنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية في مقدمتها تأهيل وتطوير مطار الدمازين ليصبح مطاراً إقليمياً الى جانب تطوير قطاع التعدين بالتنسيق مع مجموعة الثريا من خلال إستجلاب معمل لتطوير العمل بالمناجم عبر التقنيات التكنولوجية الحديثة ، بجانب الإتفاق على زراعة عدد (3,5) مليون فدان عبر الشراكات الذكية والإستثمارات الصينية .

واضاف رئيس الوفد أن اللقاء أمن على مشروع رقمنة كافة الإدارات بحكومة الإقليم عبر منحة من الإتحاد الى جانب تطوير قصر السلام لمواكبة خدمات الضيافة في ظل الطفرة التشغيلية بمطار الدمازين و تأسيس صندوق خاص بالإستثمارات المختلفة بالإقليم .

وثمن رئيس الوفد دعم حاكم الإقليم وحكومته بتوفير الظروف الملائمة لإنجاح المشروعات المشتركة مع الإتحاد لافتا الي ان بحوزة الإتحاد عقود وكالة حصرية لعدد (231) شركة من إجمالي أكثر من (1000) شركة الى جانب منطقة للتجارة الحرة بالتنسيق مع الشركات الصينية على الحدود مع دولتي أثيوبيا وجنوب السودان الى جانب منطقة صناعية خاصة بالشركات الصينية لتوطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية بالإقليم .