وزير الداخلية يتفقد سير العمل بالحاويات قرى ويؤكد على دورها فى دعم الإقتصاد الوطنى

تفقد الفريق شرطة حقوقى / بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية، الأحد، منطقة الحاويات قري الجمركية بحضور الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة/ عماد محمد نور على مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم. وزير الداخلية أكد على أهمية الحاويات قرى وما تقدمه من خدمات تسهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين الجمركية بعد إعادة تأهيلها لتصبح جاهزة فى تخليص البضائع والأمتعة بإستصحاب كافة الجهات ذات الصلة ، مشيرا الى أن الدمار الممنهج الذى مارسته المليشيا المتمردة على البنى التحتية بالبلاد لن يثنى من عزيمة الرجال وتضحياتهم ، مبينا أن الأسبوع القادم سيشهد إفتتاح الحاويات قرى فى رسالة واضحة أن عزيمة وإصرار وإرادة الشعب السودانى لن تقهر ، مشيرا الى إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتذليل كافة العقبات التى تعترض نشر الخدمات الشرطية والجمركية بتوفير أحدث الأجهزة والمعدات التى تسهم فى تقديم خدمة جمركية متطورة. اللواء شرطة /عماد محمد نور على مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم أكد للمكتب الصحفى للشرطة أن كافة التجهيزات بالموقع قد إكتملت لإفتتاحه الاسبوع القادم بعد إكتمال أعمال الصيانة وتركيب الشبكات لإستقبال الحاويات بمنطقة قرى ، مؤكدا أن قوات الجمارك تعمل وفق خطة لتأهيل كافة المواقع الجمركية بالبلاد لتقديم خدماتها للمواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

