خطة ماكرة من ريال مدريد.. “دع فينيسيوس يعيش صراعاً داخلياً”

قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منح نجمه فينيسيوس جونيور الوقت الكافي من أجل التفاوض على تمديد عقده مع النادي في خطة تبدو كبادرة حسن نية، لكن وفقاً لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية الشهيرة فإنها تهدف إلى جعل اللاعب البرازيلي يعيش صراعاً داخلياً بخصوص طلباته المالية

.وزاد التوتر بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي الحائز على جائزة “ذا بست” العام الماضي كأفضل لاعب في العالم، إذ يطالب الأخير بالحصول على 30 مليون يورو سنوياً أسوة بزميله كيليان مبابي لكن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض ذلك ويعرض تجديد التعاقد بين الطرفين حتى 2030 بنفس الراتب الذي يتقاضاه حالياً والبالغ 20 مليوناً.

ووفقاً لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية الشهيرة فإن ريال مدريد يعرف تماماً ما يريده فينيسيوس جونيور في مسيرته الرياضية على المدى القصير وهو الحصول على أكبر قدر من الأموال، ولهذا أبلغه الرئيس فلورنتينو بيريز بأنه سيستأنف المفاوضات عندما يشعر البرازيلي بأنه الوقت المناسب لذلك.

وزادت الإذاعة: يبدو وأن هذه الخطوة بادرة حسن نية من إدارة بيريز تجاه اللاعب البرازيلي، لكن الواقع أن خطة ريال مدريد الماكرة تهدف إلى جعل فينيسيوس يعيش صراعاً داخلياً عندما يتفاوض على العقد الجديد، إذ لن يطالب بمبالغ مالية تفوق ما يقدمه من أداء داخل الملعب، ما يجعله يخفض سقف توقعاته المالية وبالتالي يحافظ النادي العاصمي على سلم الرواتب الحالي الذي يتصدره كيليان مبابي.

ويلعب “فيني” مع ريال مدريد من العام 2018، وخاض معه 322 مباراة سجل فيها 106 أهداف كما فاز ببطولة الدوري الإسباني 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانية 3 مرات وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس العالم للأندية مرتين وكأس إنتركونتينينال مرة واحدة ومثلها كأس الملك.

العربية نت