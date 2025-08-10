برمة .. تحالف “تأسيس” لن يتفاوض إلا مع الجيش

- 1/2
قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة إن تحالف “تأسيس” ، لن يتفاوض مع الحركة الإسلامية وواجهاتها، مؤكداً أن التفاوض فقط سيكون مع القوات المسلحة السودانية.
وأضاف في تصريح ل”الشرق الأوسط” أن الشرط الأساسي للتفاوض مع الجيش “هو إبعاد الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب، ولا يمكن أن يكافأوا على جرائمهم في حق الشعب السوداني بالمشاركة في المفاوضات”،
كما شدد على ضرورة تضمين رؤية “تحالف تأسيس” الواردة في الميثاق السياسي والدستور الانتقالي، في أي مفاوضات سياسية مقبلة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
