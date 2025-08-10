الفريق عبدالرحيم محمد حسين تفرض الظروف الراهنة والسابقة أن يكون حراً طليقاً وسط أهله وأسرته

كبا قلم الدكتور إبراهيم ابراهيم الصديق على وهو يشير إلي دور غير مرئي للفريق أول شمس الدين الكباشي في تعطيل توجيه غير مكتوب للفريق أول عبدالفتاح البرهان بإطلاق سراح الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله بدنقلا ..

■ أوردت خبر الإفراج عن الفريق عبدالرحيم محمد حسين قبل يومين .. بلغني الخبر من مصادر مؤكدة .. تربطني بالفريق عبدالرحيم علاقة إخاء وتواصل منذ سنوات وظللت من باب الواجب تجاه الرمز عبدالرحيم محمد حسين وأسرته أحرص علي تناول أخباره وطالبت مراراً وتكراراً بالإفراج عنه والسماح له بالعلاج .. لاتوجد مسوغات قانونية ولا مبررات موضوعية للإبقاء علي المشير البشير قيد الحبس وكذلك الفريق عبدالرحيم محمد حسين ..

■ مع تقديري للأخ الدكتور إبراهيم د.ابراهيم الصديق على في تناوله لملابسات إطلاق سراح الفريق عبدالرحيم محمد حسين ، مع هذا لا أجد مبرراً ( لحشر) تعنت الفريق أول شمس الدين الكباشي في نص الخبر .. هذا تناول غير منصف ولايستند علي معلومات موثقة .. ومايعلمه د. إبراهيم الصديق وهو أستاذ الإعلام الرصين وأحد أكثر الإعلاميين السودانيين حرصاً علي دقة ورصانة تناول الأخبار .. مايعلمه الرجل أن مثل هذه ( الدسائس) لاتعدو كونها أحاديث يتلقفها المقربون والمشفقون من باب الشفقة وعليه لا مصلحة لأحد أن تتحول إلي سطور موثقة في متن مقال لكاتب وإعلامي جهير السيرة ..

■ ليس للفريق الكباشي ولاغيره مصلحة ولا موقف في تعطيل توجيه غير مكتوب من رئيس مجلس السيادة بإطلاق سراح الفريق عبدالرحيم محمد حسين الذي تفرض الظروف الراهنة والسابقة أن يكون حراً طليقاً وسط أهله وأسرته ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد