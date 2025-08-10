شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تثير الجدل في القاهرة بأزياء ضيقة ومحذقة والجنس اللطيف يسخر: (استشيري صديقاتك في لبسك)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صورة حديثة للفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, أثارت جدلاً واسعاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن إثارة الجدل سببها ظهور المطربة الملقب بحسناء الفن, في إحدى الفعاليات بالعاصمة المصرية القاهرة. وظهرت مونيكا, خلال الحفل بأزياء ضيقة ومحذقة عرضتها لسخرية الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف, حيث علقت إحدى المتابعات منتقدة الظهور المثير للفنانة: (استشيري صديقاتك في لبسك قبل أن تظهري به). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

