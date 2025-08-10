شاهد بالفيديو.. “وزيرة القراية” السودانية الحسناء ترقص وتستعرض جمالها على أنغام الأغنية الترند “أمانة أمانة”

خطفت الإعلامية والمذيعة السودانية, الحسناء تغريد الخواض, الأضواء على السوشيال ميديا ببلادها بمقطع فيديو حديث حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت نجمة قناة “البلد” الفضائية المقطع عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. https://fb.watch/BnX10Z8bN5/ وظهرت المذيعة التي يلقبها الجمهور بوزيرة القراية, ترقص وتستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنانة إيلاف عبد العزيز, الترند “أمانة أمانة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

