بعد قرعة الكونفدرالية.. رئيس نادي الزمالة أم روابة: (تحققت نبوءتي لكني لا أتمناها حالياً)

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية, عن مواجهة فريق الزمالة أم روابة, ممثل السودان, الثاني في البطولة لفريق ديكيداها الصومالي, في الدور التمهيدي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث رئيس النادي السيد عبد الرحيم حتيلة, عن القرعة التي أوقعته في طريق نادي الزمالك المصري.

وقال حتيلة في تصريحات لموقع “مصراوي”: “تابعنا القرعة، والله حقق نبوءتي بأننا سنواجه الزمالك في الكونفدرالية، لكنها حاجة لا أتمناها حاليا”.

وأضاف: “الزمالك فريق كبير ولا يوجد أحد يتمنى أن يلاقيه في مثل هذه المرحلة، كنت أتمنى مواجهته في دور المجموعات، لكنه في النهاية لقاء تاريخي”.

واختتم حتيلة تصريحاته بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: “الزمالك المصري هو انتمائي، لكننا في عصر احتراف وحاليا أنا رئيس النادي، وأتمنى تحقيق الإنجاز لفريقي”.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)