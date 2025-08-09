شاهد بالفيديو.. (طعمية الكبكبي والعيش البلدي الحار) فتاة مصرية تعبر عن عشقها للفطور السوداني من أحد المحلات بأرض اللواء

عبرت تيكتوكر مصرية, عن سعادتها الكبيرة بعد تجربة خاضتها مع الأكل السوداني, من أحد المحلات السودانية, بمنطقة أرض اللواء, بمحافظة الجيزة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سجلت التيكتوكر زيارة للمحل السوداني, المكون من مخبز وبجواره “بترينة” طعمية مصنوعة من “الكبكبي”. الفتاة طلبت “سندوتشات” من الطعمية السودانية, بالرغيف السوداني الحار, وأشادت بنظافة العاملين وجودة الفطور السوداني, الذي خطف قلبها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

