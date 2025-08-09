شاهد بالفيديو.. في تصرف غريب.. فتاة سودانية تقتحم حفل رجالي وتجلد نفسها بــ”السوط” بعد أن رفض الحاضرون الإستجابة لطلبها بجلدها أسوة بالرجال

فاجأت فتاة سودانية, الرجال الحاضرين حفل أقيم بإحدى الساحات بإقتحامها الحفل بطريقة جنونية أثارت إستغراب الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد دخلت الفتاة في حالة هستيرية بعد مشاهدتها لحظات الجلد أو “البطان” بين الرجال. الفتاة أصرت على أن يتم جلدها أسوة بالرجال لكن الحاضرون تدخلوا وحاولوا أن يخرجوها من الساحة ليتفاجأوا بها وهي تقوم بجلد يدها بعنف في مشهد غريب أثار استغراب الجميع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

