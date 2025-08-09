شاهد بالفيديو.. ردد: “شكراً مصر”.. طفل سوداني يودع القاهرة بالدموع ويثير تعاطف الجمهور المصري: (ما تعيطش يا حبيبي مصر بلدك وتجي في أي وقت)

- 1/2
خطف طفل سوداني, قلوب الجمهور المصري, على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشر موقع “القاهرة 24” مقطع فيديو للطفل السوداني, ظهر من خلاله وهو يبكي حزناً بسبب فراقه لمصر.
الطفل الذي أقام في مصر لمدة عامين بكى أمام محطة القطار متأثراً لفراق أصدقائه المصريين بحي فيصل, الذي كان يقيم فيه مع أسرته.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تعاطف الجمهور المصري, على مواقع التواصل الاجتماعي مع بكاء الطفل, حيث كتب أحدهم معلقاً: (الدموع نزلت من عيني و الله), وكتب آخر: (ما تعيطش يا حبيبي مصر بلدك وتجي في أي وقت).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
