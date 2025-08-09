شاهد بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري مقدر العافية تعود لشيخ الإستادات السودانية.. إستاد الخرطوم يشهد مباراة كرة قدم لأول مرة منذ إنلاع الحرب

عادت الحياة لشيخ الإستادات السودانية ملعب إستاد الخرطوم الدولي, بعد إقامة مباراة كرة قدم أمس الجمعة, حضرها جمهور مقدر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف الملعب العتيق أول مباراة كرة قدم منذ إندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم قبل أكثر من عامين.

المباراة التي احتضنها الإستاد الذي يقع في قلب العاصمة الخرطوم كانت خيرية بعد اكتمال المرحلة الأولى من أعمال تأهيلة وجاءت هذه المباراة الودية كأول حدث رياضي يقام على أرض الملعب في خطوة تعكس عودة تدريجية للحياة الطبيعية بالعاصمة السودانية.

المباراة، الخيرية نظمتها الكتائب الثورية الإسناد المدني, ضمن مبادرة لإعادة تأهيل الاستاد، جمعت بين فريقين من شباب أبناء أم درمان وبري، حيث فاز أبناء أم درمان على منافسيهم من بري في أجواء احتفالية حملت رسائل الأمل والتضامن وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً محدوداً، في ظل جهود مستمرة لاستعادة الاستاد لعافيته الكاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)