وكيل الصحة يثمن التوسع الإقليمي في 8 معامل للصحة العامة بالولايات

عقد وكيل وزارة الصحة ، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، اجتماعاً بمكتبه بالخرطوم الخميس مع إدارة المعمل القومي للصحة العامة (استاك)، بحضور عدد من قيادات الوزارة .
حيث أكد خلال اللقاء أن دعم معامل الصحة العامة يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى حرصه على تطوير الأداء المخبري وتذليل كافة العقبات التي تواجه المعمل القومي، لما له من دور محوري في الصحة العامة ومكافحة الاوبئة،مثمنا التوسع الإقليمي في 8 معامل للصحة العامة بالولايات دعما للامركزية.
وأعلن الوكيل دعمه الكامل لخطط المعمل، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأهيل التي شملت المعامل الاقليمية الثمانية والتي أصبحت ضرورية بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى والمعدات نتيجة انتهاكات مليشيات الدعم السريع.
من جانبها، أوضحت المدير العام للمعمل، الدكتورة شاهيناز أحمد بدري، أهمية المعمل الكيميائي، مشيرة إلى أن الاجتماع هدف إلى مناقشة سبل النهوض بالخدمات التي يقدمها استاك،
واستعراض تقرير التأهيل، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة في الولايات لتطوير المعامل وفق استراتيجيات وخطط مدروسة لمواجهة التحديات الصحية.
وأكدت سعي المعمل لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطوير الخدمات، مقدمة شكرها لوزارة الصحة الاتحادية على الدعم المستمر، وللكوادر الطبية العاملة في الخرطوم وبورتسودان والشمالية على جهودهم المتواصلة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
