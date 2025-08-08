بـ جمبسوت فضي لامع.. شاهد نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة نادية الجندى جمهورها صورة جديدة، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وخطفت نادية الجندى الأنظار، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الفضي الامع ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

و اختارت مكياجاً جذاباً يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد نادية الجندى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضاً.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.

صدى البلد