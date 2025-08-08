“وجهُك وضّاحٌ وثَغرُك باسِمُ”.. بونو حارس الهلال مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة المرشحين الـ10 للفوز بجائزة “ياشين”، الخاصة بأفضل حارس مرمى للرجال، وهي إحدى جوائز حفل الكرة الذهبية.

وتضم القائمة عشرة أسماء، هم: ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، وأليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي ولوكاس شوفالييه، حارس مرمى ليل والمنتخب الفرنسي، وتيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، وجيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإيطالي.

وتضم أيضا إيميليانو مارتينز، حارس أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، ويان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب سلوفينيا، وديفيد رايا، حارس أرسنال والمنتخب الإسباني، وماتز سيلس، حارس نوتينجهام فورست والمنتخب البلجيكي، ويان سومير، حارس إنتر ميلان الإيطالي.

ويقام حفل توزيع جوائز مجلة “فرانس فوتبول” يوم 22 سبتمبر/أيلول المقبل على مسرح دو شاتليه.

ووجه نادي الهلال رسالة للمغربي ياسين بونو، عبر حسابه الرسمي، عقب ترشحه لأفضل حارس في العالم، بعد أدائه بالموسم الماضي.

نادي الهلال أشار: “العملاق العالمي ياسين بونو، ضمن قائمة مرشحي جائزة بالون دور (ياشين) لأفضل حارس مرمى في العالم، بالتوفيق”.

وأضاف نادي الهلال في منشور آخر “…ووجهُك وضّاحٌ وثَغرُك باسِمُ “.

جريدة الرياض