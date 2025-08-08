مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن توجهها نحو تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية محليًا، وذلك في إطار سعيها لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، بين وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، أليكسي كونونينكو.

وأكد عصمت على وجود توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للمشاركة الفعالة في هذا المجال، وفقا لبيان من وزارة الكهرباء المصرية.

وتناول الاجتماع مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، ومراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه أقسام التصنيع المصرية، خاصة في إنتاج أجزاء رئيسية مثل مكونات نظام التبريد والوصلات، التي يتم تصنيعها بالكامل محليا.

كما ناقش الاجتماع التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليا، مع تأكيد استمرار التدريب الفني للكوادر المصرية، التي تمثل 80% من القوى العاملة في المشروع.

وشهد الاجتماع أيضا تواصلا هاتفيا مع المدير العام لمؤسسة “روس آتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشوف، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مختار عبد اللطيف، إذ تم استعراض الخطوات المتقدمة في مسار توطين الصناعات المغذية للطاقة النووية، والتجهيزات الجارية لاستقبال المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الحالي.

وكالة سبوتنيك