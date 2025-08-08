اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة تؤكد الحرص على توفير الدعم القانوني لكل الجهات دون فرز

ترأس النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، الخميس، إجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة بحضور عدد من الجهات المعنية.

حيث استمع الإجتماع الى تقرير عن زيارة الخبير المعين لحقوق الانسان رضوان نويصر إلى البلاد مؤخرا، قدمه وزير العدل د. عبدالله محمد درف. وأشار إلى المشاورات التى أجراها الخبير مع عدد من الجهات الرسمية حول تداعيات الحرب على السودان إلى جانب موضوعات العودة الطوعية، وأحكام القانون وحقوق الإنسان والتدمير الممنهج للبنية التحتية بأقاليم السودان المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن الخبير أمن على ضعف الدعم المقدم من قبل الأمم المتحدة للسودان لأسباب خاصة بالمنظمة الدولية.

وأكد وزير العدل حرص الأجهزة الوطنية المعنية بتطبيق القانون على توفير الدعم القانوني لكل الجهات دون فرز.

واشار إلى أن الجانب السوداني طالب الخبير المعين بضرورة تلقي المعلومات من الجهات الحكومية بدلا عن الناشطين وأن السودان حريص ومنفتح على كل آليات الأمم المتحدة بغية تحقيق العدالة وتوفير الحماية للاجئين والنازحين خاصة النساء والأطفال.

واضاف أن الحكومة السودانية تقوم بدورها المنوط بها تجاه البلاد والمواطنين مع الإهتمام بتقديم الدعم الفني المطلوب للمؤسسات والمنظمات الوطنية.

إلى ذلك، قدمت الآلية الوطنية لحماية المدنيين التابعة لوزارة الداخلية تقريرها الدورى 2025م لحماية المدنيين مبينة أنها تستند على مرجعيات دولية ووطنية تهدف لحماية المدنيين إبان النزاعات المختلفة.

كما حوى التقرير نشاط الدولة فى حماية المدنيين وإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، إضافة إلى دور القوات النظامية فى حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية فى كل أنحاء البلاد، بالتركيز علي الولايات المتأثرة بالنزاعات، حيث بلغت مساهمات الدولة مايعادل ال(4) مليار دولار.

موضحا أن الآلية تعمل على فرض سيادة حكم القانون وحفظ حقوق الإنسان وحماية اللاجئين السودانيين بالخارج والنازحين بالداخل مع توفير الخدمات الضرورية لهم لاسيما الصحية والطبية.

وأشار التقرير إلى الدور الذي قامت به في إنجاح امتحانات الشهادة السودانية بالبلاد وخارجها، بالإضافة إلى رفع قدرات منسوبي المؤسسات العدلية والشرطية، والعمل على رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي وإعادة الإعمار.