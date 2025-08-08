“التجارة”: ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو جرامات بمعمل مخالف جنوب الرياض

ضبطت وزارة التجارة السعودية معمل مخالف يقوم بإنتاج مشغولات ذهبية تحمل علامات تجارية مزورة، وضبطت أكثر من 9.2 كيلو جرام من المشغولات الذهبية المخالفة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وباشرت الفرق الرقابية للوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك المقر المخالف بحي المصانع جنوب الرياض، وضبطت 1368 مشغول ذهب تزن 9258 جرام تحمل دمغة “علامة تجارية” غير مسجلة وعلامات مزورة، وتقدر القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين و700 ألف ريال. وتمت إحالة مالك الموقع المخالف للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية. جريدة الرياض

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

