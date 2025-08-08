وزير الداخلية يتفقد رئاسة هيئة التدريب ويؤكد على أهمية التدريب فى رفع كفأءة منسوبى قوات الشرطة

وزارة الداخلية السودانية أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية أهمية التدريب المستمر فى رفع قدرات وتأهيل منسوبى قوات الشرطة ، مبينا أن العملية التدريبية عبر الدورات المتواصلة تدفع بالعمل الشرطى وتحقق أهداف الأمن والإستقرار جاء ذلك خلال تفقده الخميس هيئة التدريب برئاسة قوات الشرطة بحضور الفريق شرطة حقوقى/ محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة / عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقي/سامى حامد أحمد حريز رئيس هيئة التدريب ومدراء الإدارات العامة بهيئة التدريب. وزير الداخلية أشار الى ضرورة إنفاذ الخطط التدريبية للضباط عبر الدورات الحتمية والدورات الخاصة بمهام الشرطة أثناء الحرب فضلا عن الدورات الخاصة بالتسجيل الجنائى والسجلات الجنائية بالتنسيق مع الإنتربول عبر ضباط متخصصين من الإيابكو فى هذا المجال ، وإكد الفريق سمره الإلتزام بتوفير الدعم اللازم لخطط وبرامج هيئة التدريب لإنفاذ كافة مناهجها التدريبية رئيس هيئة التدريب اللواء حريز أوضح للمكتب الصحفى للشرطة أن هيئة التدريب وعبر إداراتها المتخصصة تعرضت الى تدمير ممنهج من المليشيا المتمردة إستهدف المواعين التدريبية التى هى أساس العملية التدريبية ، مضيفا أن الخطط التدريبية الخاصة بمنسوبى الشرطة يتم إنفاذها عبر الإدارات المتخصصة وكلية علوم الشرطة والقانون التى إنطلق العمل التدريبى بها عبر الدفعة(71) ثانويين خلال الأسبوع الماضي بجانب التدريب الخارجى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فضلا عن الدورات المتخصصة ، وكشف رئيس هيئة التدريب عن تنفيذ الهيئة لعدد (17) دورة تدريبية إستهدفت عدد(292)دارس من منسوبى الشرطة بجانب عدد(4) دورات فى العمل الجنائى والإداري والمالى بولاية القضارف. يذكر أن وزير الداخلية تلقى خلال الزيارة تنويرا متكاملا من عميد أكاديمية الشرطة العليا وعميد كلية علوم الشرطة والقانون ومدير الإدارة العامة لتدريب الضباط ومدير الإدارة العامة لتدريب الصف والجنود ورئيس لجنة تطوير المناهج بهيئة التدريب عن أنشطتهم وخططهم وبرامجهم التدريبية التى تستهدف منسوبى الشرطة بهدف الإرتقاء بالعمل الشرطي. المكتب الصحفي للشرطة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يتفقد رئاسة هيئة التدريب ويؤكد على أهمية التدريب فى رفع كفأءة منسوبى قوات الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.