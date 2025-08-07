الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025

باريس سان جيرمان يعادل إنجازاً تاريخياً لريال مدريد في الكرة الذهبية

عادل باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازاً تاريخياً سابقاً لنادي ريال مدريد الإسباني في عدد اللاعبين المتواجدين في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وشهدت لائحة الـ 30 لاعبا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 تواجد 9 لاعبين من باريس سان جيرمان وهم رقم سبقه له ريال مدريد في العام 2018.

معايير وكيفية اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية

يتزامن إعلان قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، مع تساؤلات بشأن معايير الجائزة وكيفية اختيار الفائز.

تحتدم المنافسة بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، ضمن 30 مرشحاً سيُتوّج أحدهم بالجائزة في الحفل المقرّر على مسرح “لو شاتليه” في باريس في 22 سبتمبر

لائحة الـ 30 لاعبة المرشحة لجائزة الكرة الذهبية 2025

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن لائحة الـ 30 لاعبة المرشحات لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للعام 2025

لائحة المرشحين لجائزة أفضل فريق في العالم للعام 2025

تعرّف على الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للرجال في العالم للعام 2025:

1- برشلونة الإسباني

2- بوتافوغو البرازيلي

3- تشيلسي الإنجليزي

4- ليفربول الإنجليزي

5- باريس سان جيرمان الفرنسي

لائحة المرشحين لجائزة أفضل فريق للسيدات في العام 2025

تعرّف على الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ للسيدات في العالم للعام 2025:

1- أرسنال الإنجليزي

2- برشلونة الإسباني

3- تشيلسي الإنجليزي

4- أولمبيك ليون الفرنسي

5- أورلاندو برايد الأميركي

لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2025

تعرّف على لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2025:

1- أنطونيو كونتي (نابولي الإيطالي)

2- لويس إنريكي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

3- هانزي فليك (برشلونة الإسباني)

4- إنزو ماريسكا (تشيلسي الإنجليزي)

5- أرني سلوت (ليفربول الإنجليزي)

سلوت مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025

ظهر اسم الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2025، بعد قيادته الريدز لحيازة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 24/25.

فليك وماريسكا مرشحان لجائزة أفضل مدرب في العالم 2025

اختير الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2025.

من جهته، اختير الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بعد قيادته البلوز للفوز بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية 2025.

لويس إنريكي وكونتي أول المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

ظهر اسم الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2025.

كما اختير الإيطالي أنطونيو كونتي، ضمن المرشحين بعد الموسم التاريخي مع نابولي وقيادته فريق الجنوب الإيطالي لحيازة لقب الكالتشيو.

لائحة المرشحين لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم

تعرّف على لائحة المرشحين لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم للعام 2025:

1- ياسين بونو (الهلال – المغرب)

2- أليسون بيكير (ليفربول – البرازيل)

3- لوكاس شوفالييه (ليل – فرنسا)

4- تيبو كورتوا (ريال مدريد – بلجيكا)

5- جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان – إيطاليا)

6- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا – الأرجنتين)

7- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد – سلوفينيا)

8- دافيد رايا (أرسنال – إسبانيا)

9- ماتز سيليس (نوتنغهام فورست – بلجيكا)

10- يان سومر (إنتر ميلان – سويسرا)

لجائزة “ياشين” 2025

اختير السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن الأسماء المرشحة لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم للعام 2025.

من جهته، اختير الإسباني دافيد رايا حارس مرمى أرسنال الإنجليزي ضمن القائمة المختارة، رفقة حارس مرمى أستون فيلا إيميليانو مارتينيز.

كما اختير البلجيكي ماتز سيلس حارس مرمى نوتنغهام فورست ضمن القائمة المرشحة لجائزة “ياشين”.

وظهر اسم السويسري يان سومر حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي ضمن المرشحين.

كورتوا ودوناروما مرشحان في قائمة المرشحين لجائزة “ياشين”

اختير البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ضمن الأسماء المرشحة لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم للعام 2025.

كما ظهر اسم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان ضمن الأسماء المرشحة بعد موسم تاريخي مع النادي الباريسي.

من جهته، اختير الفرنسي لوكاس شوفالييه في القائمة المرشحة لجائزة “ياشين”، بعد موسم ناجح مع ليل جعله قريباً من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ياسين بونو مرشح لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم

ظهر المغربي ياسن بونو حارس مرمى الهلال السعودي ضمن الأسماء المرشحة لجائزة “ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم للعام 2025.

كما عرفت اللائحة حضور اسم البرازيلي أليسون بيكير، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

