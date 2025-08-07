بسمة بوسيل بإطلالة جذابة جريئة مرتدية هاف ستومك باللون الأصفر و بنطلون ضيق

- 1/3
شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وخطفت بسمة بوسيل أنظار جمهورها، بإطلالة جذابة جريئة مرتدية هاف ستومك باللون الأصفر و بنطلون ضيق، وحازت الصور علي اعجاب متابعيها.
وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: “رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها”.
جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
