القضارف.. تحقيق الاكتفاء وتعزيز الأمن الغذائي

عقدت اللجنة الفنية لإنجاح الموسم الزراعي بولاية القضارف اجتماعها الدوري الاربعاء بقاعة اجتماعات وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، برئاسة المدير العام والوزير المكلف المهندس عمار عبد الله سليمان، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية وعدد من قيادات الإدارات المختصة.

واستعرض الاجتماع توصيات الجلسة السابقة، وجرى تقييم مدى تنفيذها على أرض الواقع، كما ناقش أعضاء اللجنة مستجدات سير الموسم الزراعي الحالي، وتحديد المساحات المزروعة، إلى جانب موقف الأمطار، وتوفر الوقود، وأداء الإدارات الفنية المختلفة.

وتناول الاجتماع المشكلات التي تواجه الموسم الزراعي حتى تاريخه، وتم طرح عدد من الحلول العاجلة والمقترحات العملية لتجاوز العقبات.

من جانبه قدّم المهندس عمار عبد الله سليمان عرضاً حول جهود الوزارة في التصدي للتعديات على الغابات، مشيراً إلى التدهور البيئي الكبير الذي يشهده القطاع نتيجة استضافة الولاية لأعداد كبيرة من النازحين، واستهداف الغابات في ظل شح الموارد، إلى جانب التعدي على المسارات وفقدان كثير من الرعاة للمأوى.

وأكد المدير العام على أهمية رفع وعي المواطن للحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيداً بجهود المجتمعات المحلية في هذا الصدد.

وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل الزراعي بالتنسيق مع الجهات المركزية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود ودعم المزارعين، لضمان تحقيق أهداف الموسم.