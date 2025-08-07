- 1/2
- 2/2
اختير الدولي المغربي، ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم، وذلك ضمن ترشيحات جوائز حفل الكرة الذهبية.
وأعلن الحساب الرسمي لجائزة “بالون دور” على منصة “إكس”، الخميس، عن قوائم المرشحين في فئات مختلفة، من بينها فئة أفضل حارس مرمى، وضمت اللائحة بونو و9 أسماء بارزة في عالم كرة القدم.
وتضم اللائحة إلى جانب بونو كلا من الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول.
إلى جانب الفرنسي لوكاس شوفالييه حارس ليل، السلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، الإسباني دافيد رايا حارس آرسنال، السويسري يان سومير حارس إنتر ميلان، والبلجيكي ماتس سيلس حارس نوتنغهام فورست.
وكان بونو قد قدم مستويات مميزة رفقة نادي الهلال، خصوصا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.
ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنته مجلة “فرانس فوتبول” المنظمة للحفل.
سكاي نيوز
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بونو ينافس دوناروما وكورتوا على جائزة أفضل حارس في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.