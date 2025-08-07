«أرامكو» توزِّع 80 مليار ريال أرباحًا عن الربع الثاني

أعلن مجلس إدارة «أرامكو» عن توزيع أرباح أساسيَّة للربع الثاني من عام 2025 بقيمة (79.3) مليار ريال، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة (0.8) مليار ريال، سيتم دفعها في الربع الثالث.

جاء ذلك أمس، خلال إعلان نتائج الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، الذي حققت فيه الشركة أداءً ماليًّا قويًّا رغم تقلُّبات السوق، وبلغ صافي الدخل المعدَّل (92.0) مليار ريال في الربع الثاني، في حين بلغ الدخل (190.8) مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأوضحت أرامكو، أنَّ التدفقات النقديَّة من أنشطة التشغيل بلغت (103.3) مليارات ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى (222.2) مليار ريال في النصف الأوَّل، وأنَّ التدفُّقات النقديَّة الحرَّة بلغت (57.1) مليار ريال في الربع الثاني، ووصلت إلى (129.0) مليار ريال في النصف الأول، وأنَّ نسبة المديونيَّة (6.5%) في 30 يونيو 2025، مقارنةً مع (5.3%) في 31 مارس 2025.

وأوضحت «أرامكو» أنَّ موثوقيَّة الإمدادات بنسبة 100% في النصف الأول، تعزِّز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مشيرة إلى إحراز تقدُّم في مشروعات زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البري والمرجان والظلوف، ومعمل غاز الجافورة، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًّا، مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان، وإقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة (18.8) مليار ريال.

من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: إنَّ «أرامكو» نجحت مرَّة أُخرى خلال النصف الأول من عام 2025، في إثبات مرونتها، من خلال تحقيق أرباح قوية، وتوزيعات ثابتة للمساهمين، وتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، ورغم بعض التحدِّيات الجيوسياسيَّة، جرى توفير الطاقة بموثوقيَّة استثنائيَّة على الصعيدين المحلي والعالمي.وأضاف إنَّه في ظل ما شهدناه، فإنَّ أساسيات السوق ما زالت قوية، متوقعًا أنْ يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًّا، مقارنةً بالنصف الأول من العام.

وأعرب عن قناعته بأنَّ المواد الهيدروكربونيَّة ستواصل دورها المحوري في أسواق الطاقة والمواد الكيميائيَّة على مستوى العالم، مع الاستثمار في مبادرات متعدِّدة مثل مصادر الطاقة الجديدة، والابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

مشروعات «أرامكو»

تقدُّم في مشروعات زيادة إنتاج النفط الخام.

استمرار العمل في معمل غاز الجافورة.

بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام.

طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان.

إقبال عالمي قوي على إصدار سندات بقيمة (18.8) مليار ريال.

جريدة المدينة