تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ونال شهرة كبيرة بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر فتيات سودانيات, يرقصن داخل “حافلة” في الشارع العام على أنغام إحدى أغنيات الفنانة إيمان الشريف. الفتيات رقصن بشكل مضحك وعلى طريقة “الترند” المتداول على السوشيال ميديا, وهو ما قابله الجمهور بتعليقات ساخرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (ربنا ستر العربية ما اتقلبت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يرقصن داخل “حافلة” في الشارع العام بطريقة “مضحكة” على أنغام أغنية إيمان الشريف والجمهور يسخر: (ربنا ستر العربية ما اتقلبت) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.