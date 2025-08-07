تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فنان سوداني, صاعد وهو في طريقه لصعود المسرح لإحياء حفل جماهيري بإحدى المدن. المطرب الصاعد عرض نفسه لسخرية الجمهور بعد أن “تاه” هو والشخص الذي يرافقه عن “سلم” المسرح, حيث وصلوا آخر المسرح وتفاجأوا بأن السلم في بداية المسرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من مطرب “تاه” عن “مسرح” الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.