شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود “قرود” الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين له بعد انتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق طلاب بجامعة الخرطوم, بعد عودتهم لمقر الجامعة لأول مرة منذ الحرب التي اندلعت في الخرطوم, ليومهم الأول داخل الجامعة الشهيرة. حيث قام أحدهم بتصوير مباني الجامعة عبر مقطع فيديو أظهر وجود “قرود” الجامعة الشهيرة وهي تتجول بين الأشجار داخل الحرم الجامعي. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ الطلاب وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بوجود “القرود” على قيد الحياة رغم الحرب وتوقف الحياة فيها لأكثر من عامين, وعلق متابعون على المقطع: (ما شاء الله مصنددين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

