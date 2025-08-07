شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند “أمانة أمانة”

- 1/2
فاجأت الفنانة السودانية, الشابة إيلاف عبد العزيز, الجميع بعودتها للغناء من جديد بعمل تصدر “الترند” بعد أن تم نشر مقطع قصير منه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أخبار متداولة كانت قد أكدت إعتزال الفنانة إيلاف عبد العزيز, الغناء بعد أن زواجها في الأشهر القليلة الماضية.
المطربة الشابة فاجأت جمهورها بطرح أغنية “أمانة أمانة” التي نال إعجاب الجمهور بعد نشر مقاطع صغيرة منها قبل طرحها, حيث ظل جمهور المطربة في حالة ترقب في انتظار إكمالها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
