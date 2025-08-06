ليس أمام الشعب السوداني بكل مكوناته وألوان طيفه التي عاشت ملاحم ومعارك حرب الكرامة غير الوقوف بصلابة خلف قيادة الجيش السوداني وكافة التشكيلات العسكرية المساندة لدحر ماتبقي من عصابات ومليشيات التمرد .. لم يحدث في تاريخ السودان الحديث أن تدافعت قطاعات الشعب السوداني وساندت القوات المسلحة كما تساعدها وتساندها منذ بداية حرب الكرامة .. وحتي لحظة وصول الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلي منطقة ود النورة يوم أمس .. ولم يحدث في تاريخ الشعب السوداني الحديث أن قدّمت جماهير الشعب السوداني تأييداً وتفويضاً غير مشروط لقيادة عسكرية أوسياسية كما تعطيه اليوم للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان .. قيادة القوات المسلحة الآن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر .. أن تعيد الزخم إلي معارك حرب الكرامة .. وأن تخرج من ( ضحضاح) التكتيكات السياسية قصيرة المدي .. أن تستجمع أمرها وتعيد ترتيب أوراق المقاومة الشعبية بأقوي مماهي عليه الآن .. أن تظهر القيادة العسكرية تماسكاً ووحدة صف أكثر مماهي عليه الآن ..أن تكون الفاشر وكادوقلي والدلنج وكردفان الكبري هماً حاضراً وشغلاً شاغلاً في أجندة القوات المسلحة السودانية .. ليس أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان خيار آخر غير إعادة الزخم والحيوية إلي معارك حرب الكرامة .. هذا خيار طريقه واضح ومحدد .. العودة إلي زخم معارك الكرامة هو الطريق الوحيد لحسم ماتبقي من جيوب التمرد .. الخيار الآخر أن نغرق جميعاً في أحلام حكومة الأمل ومانخشاه أن نصحو يوماً علي حقيقة أنه كان أمل سراب .. وحلم يقظة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة القوات المسلحة الآن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.