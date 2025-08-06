12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن مباراة ريال مدريد وأوساسونا، والمقررة يوم 19 أغسطس/أب الجاري، في أولى جولات الليجا للموسم الجديد.

وكانت إدارة ريال مدريد طلبت تأجيل مباراة أوساسونا، للحصول على عدد أيام راحة يساوي ما حصل عليه برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل بداية الليجا، لكن الرابطة رفضت طلب الميرنجي.

ولم يحصل ريال مدريد على الراحة الكافية، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا، حيث وصل الميرنجي للدور نصف النهائي، قبل الخروج أمام باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فلا يوجد حل متاح لريال مدريد عبر المحاكم الرياضية الإسبانية، بعد أن استنفد جميع السبل.

وأضافت الصحيفة أن الحل الوحيد المتبقي يتمثل في اللجوء إلى المحاكم المدنية لمتابعة الدعوى القضائية، لأن المحكمة الإدارية الرياضية أو المجلس الأعلى للرياضة غير مختصين بالنظر في هذا الاستئناف.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أمامه الآن 12 يومًا لتقديم استئناف أمام المحكمة المدنية.

وأوضحت الصحيفة أن هذا هو الخيار القانوني الوحيد الذي يمكنه من خلاله طلب أوامر قضائية لتعليق وتأجيل أولى مبارياته في الدوري، ويعتمد ذلك بشكل كبير على القاضي الذي يتلقى هذا الطلب.

