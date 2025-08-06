الدفاع المدني بالشمالية ومحلية مروي يتفقان على رؤية مشتركة لتقوية دور الدفاع المدني بالمحلية

التقى المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق بمروي الثلاثاء، مدير إدارة الدفاع المدني بالشمالية اللواء شرطة أنور محمد علي بحضور اللجنة الأمنية ومدير الدفاع المدني بالمحلية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات الأساسية التي خلصت في مجملها لأهمية وضع رؤية مشتركة تسهم في دعم وإسناد المعينات الأساسية وتقوية وتعزيز دور الدفاع المدني بالمحلية من حيث توفير عربات إطفاء وخزانات مياه بسعات كبيرة وطلمبات ساحبة وزوارق للإنقاذ النهري والتدخل الإطفائي المباشر من النيل خاصةً في ظل تنامي ظاهرة حرائق النخيل

حيث شهدت المحلية أكثر من (60) حريقاً حقلياً خلال الربع الأول من العام الحالي.