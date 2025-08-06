بعد أشهر قليلة… طلاق في عائلة إلهام شاهين

انتشرت في الساعات الماضية أخبار عن طلاق مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق النجمة إلهام شاهين، من زوجته الإعلامية مها جبريل، بعد أشهر قليلة من زفافهما الأسطوري الذي أثار موجة واسعة من الجدل.

ورغم انتشار الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، إلا أن أياً من الزوجين أو أحداً من عائلة شاهين لم يخرج لينفي الخبر أو يؤكده.

محمود شاهين يثير الجدل في حفل زفافه

زفاف محمود ومها، الذي أُقيم في أيلول (سبتمبر) 2024، لم يمر مرور الكرام، إذ تصدّر الترند حينها بسبب انتشار صور للعريس مع صديقاته ورقصه مع ابنة عمّته الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الطلاق، مؤكدين أن قصة الحب التي جمعت محمود شاهين ومها جبريل على مدار أربع سنوات وانتهت بحفل زفاف ضخم لم تصمد طويلاً في وجه العواصف، ليتصدّر اسم محمود شاهين مجدداً عناوين الأخبار، ولكن هذه المرة بسبب الطلاق.

وكانت إلهام شاهين قد احتفلت بزفاف نجل شقيقها محمود شاهين، في حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على مشاركتها الفرحة.

وكان من بين الحضور: النجم محمد حماقي، المنتج حمدي بدر، أمير شاهين عم العريس، المخرجة منال الصيفي، الفنانة إلهام صفي الدين ابنة عمّة العريس، كريم محمود عبد العزيز، نسرين إمام، هاجر الشرنوبي، محمد عز، سارة عبد الرحمن، وئام مجدي، المخرج حسام الحسيني، السيناريست تامر حبيب، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، وناهد السباعي.

