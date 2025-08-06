البرهان يتفقد مقر متحف السودان القومي

تفقد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم مقر متحف السودان القومي.

حيث وقف سيادته على حجم الدمار الذي ألحقته مليشيا آل دقلو الإرهابية بالمتحف، والجهود المبذولة لحصر الآثار والمفقودات التي تم تهريبها إلى الخارج ومراجعة السجلات.

ووجه رئيس مجلس السيادة، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإتمام جهود استعادة الآثار المفقودة وإعادة تأهيل المتحف.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

