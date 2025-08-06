سلمى توجه بضرورة دعم جهود العودة الطوعية وتوفير الخدمات الضرورية للعائدين

وجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك، بضرورة زيادة الدعم الإنساني للولايات المتضررة والتركيز على دفع ودعم جهود العودة الطوعية وتوفير الاحتياجات الضرورية في ما يتعلق بخدمات المياه ودعم المستشفيات والمدارس. وأشادت د. سلمى عبدالجبار لدى لقائها الثلاثاء، مستشار رئيس مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود بجهود المستشارية واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية. وقال الفريق الركن الصادق إسماعيل، في تصريح صحفي إنه قدم تنوير لعضو السيادي حول الجهود التي قامت بها المستشارية خلال الفترة الماضية ورؤية الحكومة لتقديم العون الإنساني، بجانب برنامج توزيع الإغاثات الشهرية لكل ولايات السودان. وأعرب الفريق الركن الصادق عن تقديره وشكره لجهود عضو مجلس السيادة د. سلمى على اهتمامها ودعمها لجهود العمل الإنساني في البلاد. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

