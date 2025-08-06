اصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان بيان يوم الأربعاء تعليقا علي قرار دولة الإمارات بايقاف رحلات شركات الطيران السودانية وجاء فيه:

“فوجئت سلطة الطيران المدني وشركات الطيران السودانية بمنع السلطات بدولة الامارات العربية المتحدة شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الاماراتية كما قامت بمنع إقلاع طائرة إحدى شركات الطيران السودانيه من مطار ابو ظبي”.

واردفت:”تؤكد سلطة الطيران المدني انها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية كما أنها تتابع مع شركات الطيران إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الامارات العربيه المتحدة”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من سلطة الطيران المدني بالسودان حول تعليق الرحلات الجوية بين السودان والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.