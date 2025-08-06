دبي تسجّل واحدة من أضخم صفقاتها العقارية بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم

أعلنت شركة «نايت فرانك» للوساطة العقارية، أن فريق الأسواق المالية لديها، أتم بنجاح أكبر صفقة بيع لقطعة أرض على الإطلاق من قبل «وسيط»، والثالثة من حيث الحجم ضمن صفقات البيع العقاري المباشر في دبي.
وأفادت الشركة في تصريح لها على موقعها على شبكة «لينكد إن» بأنه تم بيع هذه القطعة الرئيسية بالقرب من «إعمار كريك هاربر»، بأكثر من ثلاثة مليارات درهم (شاملة رسوم التحويل).
وأكدت أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة تعكس قوة ثقة المستثمرين برؤية دبي طويلة المدى، وجاذبية سوقها العقارية المستمرة.
صحيفة الامارات اليوم
