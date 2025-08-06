بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم

انعقد مساء أمس بمقر إقامة القنصل العام لجمهورية السودان بمدينة جدة، السفير كمال علي عثمان طه، الاجتماع التحضيري لبرنامج العودة الطوعية للسودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور المستشار حسين الصادق، والدكتور أبوبكر محمد النور رئيس اللجنة العليا للعودة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الداعمة للبرنامج.

وشهد الاجتماع مشاركة فاعلة من شركات النقل الجوي والبحري والبري، التي أكدت التزامها الكامل بدعم خطة العودة الطوعية، خاصة في المنطقة الغربية (جدة).

وأكد ممثلو شركات الطيران الوطنية – سودانير (الناقل الوطني)، وتاركو للطيران، وبدر للطيران – استعدادهم لتفويج أعداد مقدّرة من المواطنين ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، وفق خطة زمنية محددة.

كما أعلنت شركات النقل البحري – نماء البحرية، ووكالة بسام أحمد طاهر عفاشة التجارية، وواسه للنقل البحري، وتاركو البحرية – التزامها الكامل بتوفير خدمات النقل البحري لتلبية احتياجات البرنامج في تفويج السودانيين الراغبين في العودة.

من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر محمد النور رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية أن شركات النقل الجوي والبحري، إلى جانب رجال المال والأعمال والداعمين من القطاع الخيري، أبدوا جاهزيتهم الكاملة للمساهمة في تسهيل نقل العائدين من جدة إلى السودان، ضمن خطة متكاملة تضمن انسيابية الحركة ووصول المواطنين إلى ولاياتهم المختلفة بأمان وكرامة.

وفي ختام الاجتماع، أعلن السفير كمال علي عثمان طه أن برنامج العودة الطوعية سينطلق رسميًا يوم الجمعة 15 أغسطس 2025، بمشاركة جميع الجهات المعنية، مشيدًا بالتعاون الكبير من الشركات الوطنية، وبخاصة النواقل البحرية التي وصفها بـ”الشريان الوطني الحقيقي” خلال فترة الحرب،

سونا