الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات

مواصله للجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة بدائرة الاختصاص والحد منها.

نفذت قوات الطوف المشترك محلية امدرمان حملة لإزالة ازالة الظواهر السالبة وتننظيم الاسواق بدائرة الاختصاص بمشاركة ادارة المخالفات بمحلية امدرمان وقد تم تمشيط وازالة المخالفات بسوق محطة عابدين وسوق بانت وفتح الطرق الرئيسية بسوق بانت والمحطة وشارع السلاح الطبي وجوار مستشفي امدرمان وسوق الشهداء وتم حجز المضبوطات والمخالفات بمخزن ادارة المخالفات بمحلية امدرمان.

وفي سياق بسط هيبة الدولة بالانتشار الشرطي تم تمشيط سوق استادالهلال وسوق امدرمان من الناحية الغربية وشارع كرري.

ووجدت هذه الحملات استحسان رواد هذه الأماكن.

