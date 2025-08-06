رئيس الوزراء يوجه بضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي

وجه رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، بضرورة مراجعة القرارات المتعلقة بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية على نحو يخدم التنمية المستدامة ويحقق النهضة الشاملة.

كما وجه بالعمل على استعادة الوضع السليم للمراكز الجامعية خارج البلاد، واتباع منهج واضح يعزز دور هذه المراكز في دعم خطط التعليم بالبلاد.

وشدد رئيس الوزراء على أن تقوم المراكز الخارجية بفتح باب التسجيل للدفعات الجديدة من طلاب الشهادة السودانية لعامي 2023 و2024.

وفي سياق ذي صلة، أشار التوجيه إلى ضرورة دعم خطط تنفيذ القرار السابق بعودة الجامعات تدريجياً إلى مقارها في العاصمة القومية .

كما حث رئيس الوزراء إدارات الجامعات والمعاهد العليا على بذل أقصى الجهود والعمل بأسرع ما يمكن لإعادة الطلاب من خارج البلاد، من أجل استئناف المسيرة التعليمية وعودتها إلى وضعها الطبيعي.

