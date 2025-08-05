وزير التعليم العالي يؤكد جاهزية الوزارة للمساهمة في التنمية المستدامة بالبلاد

- 1/2
- 2/2
أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية مساهمة الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تدريب الأفراد والعمل في المجالات البيئية والصناعية والاقتصادية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين المؤقت ببورتسودان بالدكتور أيمن بدري الرئيس المناوب لمكتب اليونيسكو بالسودان والوفد المرافق لسيادته، بحضور بروفيسور محمد حسن دهب وكيل الوزارة.
حيث بحث الاجتماع توسيع آفاق التعاون مع المنظمة في البرامج ذات الاهتمام المشترك والتنسيق لتنفيذ خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.
كما أشاد بروفيسور مضوي بدور اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في الربط بين مؤسسات الدولة ومنظمات الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف على المستوى العربي والإفريقي والدولي، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود في مجالات التدريب الفني والمهني والبحث العلمي والابتكار بما يخدم إعمار مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.
ولفت الى حاجة السودان الماسة لتطوير وتحديث العلوم والدراسات العلمية في مجالات التعليم التقني والتقاني، خاصة في ظل حاجة البلاد للتنمية وإعادة الإعمار التي تحتاج إلى توفير الكوادر المؤهلة .
وابان أن السودان لديه رأس مال بشري يحتاج إلى تأهيل لخدمة الوطن، ونوه إلى أهمية التعاون المشترك في مجال الإعمار والوقوف مع السودان لبحث آلية توفير الدعم اللازم من الشركاء الدوليين والمنظمات ذات الصلة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
