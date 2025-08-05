السلطات المصرية التي اعتقلت ظهر اليوم المصباح أبوزيد تعلم أدقّ التفاصيل عن دوره في معركة الكرامة .. وأنه يقف علي رأس مجموعة نوعية من شباب السودان نذروا أنفسهم للدفاع عن أرضهم وعرضهم ببسالة وشجاعة قلّ نظيرها في التاريخ المعاصر .. وهؤلاء الشباب يعملون بإنضباط صارم تحت راية وتوجيه قيادة الجيش السوداني .. السلطات المصرية التي تعتقل المصباح هي ذاتها التي منحته تأشيرة لدخول أراضيها حيث سافر المصباح عبر مطار بورتسوان وهبط أرض مصر من مطار القاهرة الدولي .. ولهذا كان أمام السلطات الأمنية في مصر مساحة كافية لرفض دخول المصباح إلي أراضيها التي زارها للإطمئنان علي أسرته التي نزحت إلي أرض الكنانة منذ بداية الحرب التي أشعلها رموز عصابات مليشيا التمرد ومنهم أسماء بارزة في قيادة المليشيا العسكرية والسياسية يتواجدون في مصر ويتجولون بكامل حريتهم تحت سمع وعلم أجهزة الأمن المصرية .. المطلوب من السلطات المصرية إطلاق سراح المصباح .. أو توضيح أسباب اعتقاله لأنها علي علم بأنه داخل مصر ويتجول في أوساط السودانيين هناك والذين يحتفون به محبةً وتقديراً للدور البطولي الذي قدمه شباب السودان في معركة الكرامة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

