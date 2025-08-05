تجدّد إصابة إندريك “أحبط” إعارته لريال سوسيداد

أوشك المهاجم البرازيلي إندريك على الانتقال من ريال مدريد إلى ريال سوسيداد، قبل إصابته.

الصحافية الإسبانية أرانتشا رودريغيز أفادت على إذاعة CADENA COPE بأن انتقال إندريك إلى النادي الباسكي “كان شبه مؤكد”.

واستدركت أن إصابته مجدداً حالت دون استكمال إعارته، ويركّز الآن على التعافي ولن يرحل عن النادي الأبيض خلال الميركاتو الصيفي.

رودريغيز أشارت إلى أن المهاجم البرازيلي الآخر رودريغو يريد البقاء في ريال مدريد، الذي لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض بشأنه.

وتابعت أن نادي العاصمة لا يفكّر في إبرام أي تعاقدات أخرى، بعدما ضمّ ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس وفرانكو ماستانتونو.

