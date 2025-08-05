والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة

اكد والى ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن أبناء السودان الخلص كانت لهم مواقف مشهودة خلال فترة الحرب أسهموا بقدر كبير في تحسين صورة السودان في المجتمع الدولي من خلال المجهودات التي بذلوها لشرح طبيعة الحرب الدائرة في السودان وفضح الانتهاكات التي قامت بها المليشيا ضد المواطنين العزل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفد تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج .

واثني الوالي على مبادرتهم لإنشاء مستشفى الكرامة ببحري.

وقال رئيس الوفد انهم ظلوا طوال فترة الحرب يعملون على توعية السودانيين بالخارج بحجم المؤامرة على البلاد وضرورة مساندة القوات المسلحة السودانية كصمام أمان لبقاء السودان .

وأضاف أن مواقف أبناء السودان كانت لها أدوار إيجابية كبيرة استطاعت ان تغير في الكثير من المواقف وتصحيح المعلومات المغلوطة عن طبيعة الحرب.

وخلال اللقاء قام التجمع بمنح والي الخرطوم درع الكرامة.

سونا