فوربس تكشف عن أقوى 20 شركة عامة في قطر لعام 2025

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عن أقوى 20 شركة عامة في قطر لعام 2025، من بين 53 شركة مدرجة في البورصة.

وفي العام المالي 2024، سجلت إيرادات أقوى 20 شركة عامة في قطر 80.3 مليار دولار، أي 90.9% من إجمالي الإيرادات البالغة 88.4 مليار دولار. كما بلغت أصولها 692.1 مليار دولار، لتشكل 95.4% من إجمالي أصول الشركات المدرجة في البورصة كافة، والبالغة 725.4 مليار دولار. وحققت أرباحًا مجمعة بقيمة 13.2 مليار دولار، ما يعكس دورها المحوري في دفع السوق وتعزيز أداءه – بحسب تقرير المجلة.

فيما يلي أقوى 20 شركة عامة في قطر لعام 2025.

1. مجموعة QNB

القيمة السوقية: 41.1 مليار دولار

المبيعات: 37.5 مليار دولار

الأرباح: 4.7 مليار دولار

الأصول: 356.6 مليار دولار

تعمل مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا، حتى يونيو 2025، وتضم فريق عمل يبلغ 31 ألف موظف موزعين على 900 فرع ومكتب تمثيلي.

2. مصرف قطر الإسلامي (المصرف)

القيمة السوقية: 13.3 مليار دولار

المبيعات: 3.5 مليار دولار

الأرباح: 1.3 مليار دولار

الأصول: 55.2 مليار دولار

تأسس “المصرف” عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في قطر. ولديه اليوم 21 فرعًا داخل الدولة وفرع واحد في السودان. في سبتمبر 2024، أصدر البنك صكوكًا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبمعدل ربح 4.485 في سبتمبر2024، أصدر المصرف صكوكًا بقيمة 750 مليون دولار، بمعدل ربح 4.485% واستحقاق مدته 5 سنوات.

3. مجموعة Ooredoo

القيمة السوقية: 11.3 مليار دولار

المبيعات: 6.5 مليار دولار

الأرباح: 1.1 مليار دولار

الأصول: 17 مليار دولار

تُعد مجموعة Ooredoo أكبر شركة اتصالات في قطر، وقد بلغ عدد عملائها 52 مليونًا حتى مارس/2025.

4. صناعات قطر

القيمة السوقية: 20.2 مليار دولار

المبيعات: 3.5 مليار دولار

الأرباح: 1.3 مليار دولار

الأصول: 11.7 مليار دولار

تأسست صناعات قطر عام 2003، وتعمل في ثلاثة قطاعات رئيسية هي البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب، من خلال شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة.

عام 2024، بلغ إجمالي إنتاجها 17.1 مليون طن متري، فيما سجلت مبيعات بنحو 10.3 مليون طن متري.

5. البنك التجاري

القيمة السوقية: 4.6 مليار دولار

المبيعات: 3.2 مليار دولار

الأرباح: 833 مليون دولار

الأصول: 45.6 مليار دولار

تأسس البنك التجاري في عام 1974، وبلغ عدد فروعه 28 فرعًا و312 جهاز صراف آلي في قطر حتى يونيو/حزيران 2025. ويمتد حضوره الإقليمي إلى تركيا وسلطنة عمان والإمارات من خلال شركاته التابعة والزميلة منها الترناتيف بنك، والبنك الوطني العماني، والبنك العربي المتحد.

6. بنك الريان

القيمة السوقية: 5.6 مليار دولار

المبيعات: 2.8 مليار دولار

الأرباح: 419 مليون دولار

الأصول: 47 مليار دولار

يتيح خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال 13 فرعًا في قطر، كما ينشط خارج قطر عبر شركاته التابعة في الإمارات والمملكة المتحدة وفرنسا.

7. بنك دخان

القيمة السوقية: 5 مليارات دولار

المبيعات: 1.9 مليار دولار

الأرباح: 369 مليون دولار

الأصول: 32.4 مليار دولار

أُدرج بنك دخان في بورصة قطر في فبراير 2023، ويخدم اليوم أكثر من 150 ألف عميل من خلال 9 فروع، و6 قنوات رقمية، و64 جهاز صراف آلي.

8. ناقلات

القيمة السوقية: 7 مليارات دولار

المبيعات: 1.2 مليار دولار

الأرباح: 450 مليون دولار

الأصول: 9.4 مليار دولار

تقدم شركة ناقلات خدمات النقل البحري، ولديها حتى أبريل، أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال، يعد من أكبر الأساطيل في العالم، ويضم 69 ناقلة لشحن الغاز الطبيعي المسال، وناقلتين لغاز البترول المُسال، ووحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية.

9. الدولي الإسلامي (QIIB)

القيمة السوقية: 4.4 مليار دولار

المبيعات: 1.1 مليار دولار

الأرباح: 346 مليون دولار

الأصول: 16.5 مليار دولار

يقدم البنك خدماته في قطر عبر 17 فرعًا، وفرع واحد رقمي، و75 ماكينة صراف آلي، حتى يونيو/حزيران 2025. وفي سبتمبر 2024، وفي سبتمبر 2024، أدرج البنك صكوكًا رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار في بورصة لندن.

10. قطر للوقود (وقود)

القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار

المبيعات: 7.7 مليار دولار

الأرباح: 300 مليون دولار

الأصول: 3.9 مليار دولار

تعد شركة وقود الموزع الحصري للوقود في قطر، ولديها حاليًا 125 محطة وقود عاملة. كما تخطط الشركة لبناء 4 محطات وقود جديدة ومركز للفحص الفني خلال عام 2025.

11. بنك الدوحة

القيمة السوقية: 2 مليار دولار

المبيعات: 2 مليار دولار

الأرباح: 234 مليون دولار

الأصول: 30.3 مليار دولار

تأسس بنك الدوحة عام 1979، ويعمل من خلال مقره الرئيسي في قطر، ولديه حتى يونيو 2025، شبكة تضم 14 فرعًا محليًا، ومركزين لخدمة الشركات، وفرعًا مخصصًا للخدمات المصرفية للشركات.

12. البنك الأهلي

القيمة السوقية: 2.5 مليار دولار

المبيعات: مليار دولار

الأرباح: 245 مليون دولار

الأصول: 16.4 مليار دولار

يقدم البنك الأهلي خدماته في قطر عبر شبكة مكونة من 12 فرعًا و 93 ماكينة صراف آلى، حتى يونيو 2025.

13. شركة الكهرباء والماء القطرية

القيمة السوقية: 4.5 مليار دولار

المبيعات: 824 مليون دولار

الأرباح: 395 مليون دولار

الأصول: 6.2 مليار دولار

تأسست شركة الكهرباء والماء القطرية في عام 1990 وبدأت عملياتها التجارية في عام 1992، وأُدرجت في بورصة قطر في عام 1998، تساهم الشركة في عدد من شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه داخل الدولة.

14. مجموعة قطر للتأمين

القيمة السوقية: 1.7 مليار دولار

المبيعات: 2.6 مليار دولار

الأرباح: 202 مليون دولار

الأصول: 7.4 مليار دولار

تأسست مجموعة قطر للتأمين في عام 1964 كأول شركة تأمين محلية في قطر، وتُعد اليوم أكبر شركة تأمين في الدولة من حيث إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات وصافي الأرباح.

15. شركة الملاحة القطرية (ملاحة)

القيمة السوقية: 3.4 مليار دولار

المبيعات: 780 مليون دولار

الأرباح: 308 ملايين دولار

الأصول: 5.3 مليار دولار

تعمل شركة ملاحة من خلال خمسة وحدات عمل استراتيجية هي: الخدمات البحرية واللوجستية، ودعم المنصات البحرية، والغاز والبتروكيماويات، وكابيتال، والخدمات البحرية والتقنية.

16. مجموعة بروة العقارية

القيمة السوقية: 3 مليارات دولار

المبيعات: 502 مليون دولار

الأرباح: 341 مليون دولار

الأصول: 10.2 مليار دولار

بلغت محفظة الأراضي التابعة لشركة بروة العقارية 1.94 مليون متر مربع، حتى مارس 2025، منها 1.87 مليون متر مربع داخل قطر، وتمتلك الشركة 43% منها.

17. استثمار القابضة

القيمة السوقية: 2.8 مليار دولار

المبيعات: 1.2 مليار دولار

الأرباح: 116 مليون دولار

الأصول: 3.1 مليار دولار

تأسست استثمار القابضة في عام 2008 وأُدرجت في بورصة قطر عام 2017، وتُعد شركة مساهمة عامة قطرية متنوعة. في عام 2022.

18. الخليج الدولية للخدمات

القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار

المبيعات: 1.2 مليار دولار

الأرباح: 195 مليون دولار

الأصول: 3.3 مليار دولار

تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات وأُدرجت في بورصة قطر عام 2008.

19. فودافون قطر

القيمة السوقية: 2.7 مليار دولار

المبيعات: 876 مليون دولار

الأرباح: 165 مليون دولار

الأصول: 2 مليار دولار

أطلقت فودافون قطر شبكتها المحمولة في عام 2009، معلنة بذلك بدء عملياتها في الدولة الخليجية، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه. وبحلول عام 2010، حصلت الشركة على رخصة خدمة الاتصالات الثابتة، وارتفع عدد مشتركيها في خدمات الهاتف المحمول إلى 500 ألف مشترك.

20. مجموعة إزدان القابضة

القيمة السوقية: 7.4 مليار دولار

المبيعات: 503 ملايين دولار

الأرباح: 29 مليون دولار

الأصول: 12.7 مليار دولار

تأسست مجموعة إزدان القابضة في عام 1993 كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2008.

تمتلك إزدان القابضة وتدير محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية، والفنادق، والمجمعات التجارية. وبأصول إجمالية بلغت 12.7 مليار دولار بنهاية عام 2024، تُعد المجموعة أكبر شركة عقارية مدرجة في قطر من حيث الأصول، والأعلى من حيث القيمة السوقية بين نظرائها، بقيمة سوقية تبلغ 7.4 مليار دولار.

الشرق القطرية