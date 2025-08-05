اعتقال المصباح أبوزيد قائد “فيلق البراء بن مالك” في مصر دون إعلان الأسباب

المصباح طلحة في خطوة مفاجئة السلطات المصرية تداهم مقر اقامة المصباح أبوزيد قائد فيلق البراء بن مالك وتعتقله دون ابداء أسباب وهو يزورها مستشفياً من الإصابة وزائرا لأسرته التي نزحت إليها منذ اندلاع أحداث الغدر بواسطة المليشيا الإرهابية.

عبدالرؤوف طه

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

