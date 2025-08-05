لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار

شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يرافقه عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأجهزة النظامية الاثنين برئاسة محافظة الروصيرص الإحتفال الذي نظمته المحافظة على شرف تكريم رجل الاعمال عثمان محمد أحمد بمناسبة نيله شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة النيل الأزرق بمشاركة المك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم والبروفسور عمر حسن حسين مدير الجامعة ولفيف من قادة ورموز المجتمع .

ولدى مخاطبته الحفل اعرب الحاكم عن تقديره لجهود جامعة النيل الأزرق في تعزيز مسيرة الإستقرار بالإقليم , ودعا الى ضرورة العمل من أجل تطوير المصالحات المجتمعية ورتق النسيج الإجتماعي ودعم التعايش السلمي .

و دعا بادي الجميع لاسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة .،مشيدا بمساهمات الرموز الوطنية بالإقليم خلال الحقب التأريخية المختلفة واثني علي المحتفى به في دعم الإستقرار والخدمات التي تهم مواطني الإقليم عامة ومحافظة الروصيرص على وجه الخصوص .

ورحب بادي بالعائدين من صفوف المليشيا المتمردة وإنحيازهم للصف الوطني , وجدد النداء لمنسوبي التمرد ومليشيا آل دقلو الارهابية لضرورة الإستماع لصوت العقل والإستجابة لنداء السلام.

من جانبه امتدح العمدة خالد الرشيد ابوشوتال محافظ محافظة الروصيرص مشاركة حاكم الإقليم والوفد المرافق له في فعاليات الإحتفال , وتناول المشروعات الخدمية والتنموية التي تعكف عليها المحافظة في المجالات كافة