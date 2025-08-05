بعد خروجه مصابًا.. إنتر ميامي يكشف طبيعة إصابة ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مشاركته في اللقاء الذي جمع فريقه بنظيره نيكاكسا المكسيكي، يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الدوريات الأمريكية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن ميسي يعاني من إصابة عضلية طفيفة في الساق اليمنى، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، أو تحديد مدة الغياب المحتملة، وسط ترقب كبير بشأن جاهزية اللاعب للمباريات المقبلة.

وغادر ميسي قد أرضية الملعب مبكرا، في الدقيقة 11 من المباراة، بعد شعوره بانزعاج عضلي أجبر الجهاز الفني على استبداله، على أن يخضع لاحقا لفحوصات طبية لتقييم حالته بدقة.

وتأتي هذه الإصابة في وقت حرج للفريق، الذي يعول بشكل كبير على تألق ميسي في البطولة، وسط حالة من القلق والتكهنات حول مدى تأثير الغياب على أداء إنتر ميامي، في المباريات المقبلة.

صدى البلد