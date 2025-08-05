وزير الداخلية يتفقد هيئة المرافق والمؤسسات العامة ويشيد بآداء منسوبيها فى عمليات التأمين

أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الكبير الذى ظل يضطلع به منسوبى هيئة المرافق والمنشآت العامة فى تأمين مقار مؤسسات الدولة فضلا عن دورهم فى حماية الإقتصاد الوطنى بتأمين مناطق وشركات التعدين ، مشيرا الى إهتمام وزارة الداخلية بتوفير كافة مطلوبات العملية التأمينية حتى يجد المواطن الأمن والأمان ويتحقق الإستقرار الكامل.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الاثنين لهيئة المرافق والمؤسسات العامة بحضور الفريق شرطة حقوقي /محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقي /الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات

وكان فى إستقبالهم اللواء شرطة حقوقى/الطاهر عبدالحفيظ عبدالمجيد رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة ومدراء الإدارات العامة التابعة للهيئة

و جدد وزير الداخلية إشادته بآداء منسوبى إدارات الهيئة وتضحياتهم الجسام وتقديرهم وتحملهم للمسؤولية ، مبينا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لن تالو جهدا فى تعزيز ورفع قدرات تلك الإدارات حتى تضطلع بواجباتها التأمينية فى حماية المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن تأمين مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية