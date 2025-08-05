وزير الداخلية يتفقد هيئة المرافق والمؤسسات العامة ويشيد بآداء منسوبيها فى عمليات التأمين

- 1/2
أكد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الكبير الذى ظل يضطلع به منسوبى هيئة المرافق والمنشآت العامة فى تأمين مقار مؤسسات الدولة فضلا عن دورهم فى حماية الإقتصاد الوطنى بتأمين مناطق وشركات التعدين ، مشيرا الى إهتمام وزارة الداخلية بتوفير كافة مطلوبات العملية التأمينية حتى يجد المواطن الأمن والأمان ويتحقق الإستقرار الكامل.
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الاثنين لهيئة المرافق والمؤسسات العامة بحضور الفريق شرطة حقوقي /محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة حقوقي /الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات
وكان فى إستقبالهم اللواء شرطة حقوقى/الطاهر عبدالحفيظ عبدالمجيد رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة ومدراء الإدارات العامة التابعة للهيئة
و جدد وزير الداخلية إشادته بآداء منسوبى إدارات الهيئة وتضحياتهم الجسام وتقديرهم وتحملهم للمسؤولية ، مبينا أن وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لن تالو جهدا فى تعزيز ورفع قدرات تلك الإدارات حتى تضطلع بواجباتها التأمينية فى حماية المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن تأمين مؤسسات الدولة والهيئات الدبلوماسية
اللواء شرطة الطاهر عبدالحفيظ رئيس هيئة المرافق والمؤسسات العامة أوضح الدور الذى تضطلع به إدارات الهيئة فى تأمين ولايةالخرطوم عبر تأمين عدد (350) موقع داخل ولاية الخرطوم تشكل البعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والنفط التعدين بجانب تأمين مواقع للجامعات والقضائية وعدد(24) إرتكاز داخل ولاية الخرطوم ، مشيرا إلي إهتمام ودعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج الهيئة
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية تفقد قشلاق الحاج يوسف ووقف خلاله على حجم الدمار الذى تعرضت له المرافق الخدمية الشرطية المتمثلة في المستشفى والمدارس ورياض الأطفال والمسجد ، واعدا بان تكون هذه المرافق جاهزة خلال الشهر القادم وتقديم الدعم الإجتماعي لساكني القشلاق ، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التى قدموها خلال الحرب
يذكر أن وزير الداخلية خلال جولته تفقد أعمال الصيانة بقسم شرطة بحرى شرق موجها بضرورة الإسراع فى معاودة القسم لمهامه وواجباته فى منع ومكافحة الجريمة والإنتشار فى نطاق مسؤلياته عبر الدوريات والإرتكازات .
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
