عادَتْ حَليمة إلى عادَتِها القَديمة؟!

«ماذا حدث للمصريين؟».. عنوان كتاب مهم لطيب الذكر «الدكتور جلال أمين»، صدر فى العام 1998، ولا يزال صالحا حتى ساعته لتفسير حالة الهشاشة المجتمعية الضاربة فى أعماق مجتمع تعتريه نوبات قلق عاتية. ما حدث ويحدث من تشنجات عصبية تعترى العقل الجمعى تحرفه عن طريق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، تعبير عن هشاشة مجتمعية، المجتمع صار هشا، المناعة المجتمعية صارت ضعيفة، لا تقوى على مقاومة فيروسات سلفية متحورة شديدة الخطورة.

أخشى نحن نعالج عرض لمرض عضال، يشغلنا العرض عن المرض، «أم القيح» ساكنة فى الجرح المتقيح، ما يظهر على الوجه من بثور عرض لمرض ساكن فى العصب، الكريمات والغسول لا تعالج مرضا أخشى صار مستعصيا على المسكنات.

ما ينقصنا التشخيص الدقيق، تشخيص الحالة المرضية، جد ماذا حدث للمصريين؟

التشخيص سبيل العلاج، والتشخيص الأمين يقول أن السلفية تمكنت من العقل الجمعى، السلفية المجتمعية تهيمن على الخطاب المجتمعى، وترتسم فى خطابات سلفية ممنهجة مهيمنة على الفضاء العام، وتتجذر السلفية مجتمعيا يوما بعد يوم. جملة الأمراض السارية والمزمنة التى أصابت العقل الجمعى خلال عقد مضى ترجمة لمرض عضال، العقل الجمعى أصابه فيروس سلفى متحور، ينتشر يتوغل فى غفلة مجتمعية، العقل الجمعى يستلب ونحن عنه غافلون.

مدنية الدولة تختطف، عقل الدولة مختطف من جماعات التأسلم السياسى، والفضاء يغرى بالتمدد، والانتشار، أخشى نصحو من غفوتنا وفوق صدر كل منا حجر ثقيل يخنقنا يصعب زحزحته.

ننام ونصحو على خطاب سلفى يخاصم عصر الحداثة والتنوير والمواطنة، خطاب ماضوى يصادر الأفكار المستقبلية فى العقول، «المحتسبون الجدد» ينشطون مجددًا فى مطاردة المفكرين، أخشى وأد الأفكار صار منهجًا.

المقلق استسلامنا لهذا النهج، نكتفى بمصمصة الشفاه فى مقالات وشجب واستنكار لا يغير ملوحة مياه البحر، وبين ظهرانينا من يزايد على السلفية بالدروشة الدينية، وتعلية نبرة الخطاب الدينى فى الفضاء العام، الصوت أصبح زاعقًا!.

من أعلى منبر فى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، طالب الرئيس السيسى بتجديد الخطاب الدينى، هل أتاك حديث التجديد؟.

أخشى تبدد صوت الرئيس فى الفضاء، وعادت حليمة اللئيمة لعادتها القديمة، تحكمنا أفكار ماضوية، وعنعنات صارت مرعية، ويحكم ويتحكم فينا من يتحدث باسم السماء.

الخطاب الدينى السائد يخدم جماعات سلفية تتربص بنا الدوائر، ولا يختلف عنه الخطاب الثقافى، ومثله خطابات عدة تشكل موجهات العقل الجمعى.

بصدد خطابات ماضوية، نقلية، تخاصم العقل، وتزدرى التفكير، وتجهض الأفكار وتسيد الأذكار! الحادبون على مدنية الدولة حائرون يفكرون يتساءلون، تخيل السؤال الذى طرحه الدكتور جلال أمين ربع قرن من الزمان ماذا حدث للمصريين، لايزال مطروحًا، نفس طروحات طيب الذكر ماثلة دون محاولة حقيقية للإجابة، التغيرات الاقتصادية، والحراك الاجتماعى، والتغيرات فى الطبقات الاجتماعية، وتأثير ذلك على اللغة، والموسيقى، والأفلام، وغيرها من جوانب الحياة..

لافت، الفضاء الإلكترونى يحكم الحالة المجتمعية، يمطر حممًا على الرؤوس، ويمزق النسيج المجتمعى شر ممزق، المنعة المجتمعية صارت ضعيفة هشة أمام هبة ريح.

النخر الممنهج المفرط فى البنية الأساسية المدنية طوال عقد أخير، عقد السوشيال ميديا الجانحة، خلخل البناية المجتمعية التى ظلت صامدة بقواعدها المؤسسة على منظومة قيمية، البناية العتيقة فى مواجهة عصف الريح، تتداعى.. تكاد تسقط فى صدع قلقها العميق من مستقبل غائم.

حمدي رزق – المصري اليوم

